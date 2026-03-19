«Бавария» разгромила «Аталанту» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» (Германия) и «Аталанта» (Италия). Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». Матч закончился победой немецкой команды со счётом 4:1.

Счёт открыл нападающий мюнхенцев Гарри Кейн на 25-й минуте. На 54-й минуте Кейн оформил дубль. Третий мяч в ворота «Аталанты» забил на 56-й минуте полузащитник Ленарт Карл. Хавбек Луис Диас забил четвёртый мяч в ворота итальянского клуба на 70-й минуте. Полузащитник «Аталанты» Лазар Самарджич сократил отставание в счёте на 85-й минуте.

В первом матче «Бавария» разгромила «Аталанту» со счётом 6:1.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Аталанта» по сумме двух встреч победила дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 21 очко и заняла второе место.

