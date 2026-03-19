Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавария Мюнхен — Аталанта, результат матча 18 марта 2026, счёт 4:1, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«Бавария» разгромила «Аталанту» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» (Германия) и «Аталанта» (Италия). Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». Матч закончился победой немецкой команды со счётом 4:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Кейн – 25'     2:0 Кейн – 54'     3:0 Карл – 56'     4:0 Диас – 70'     4:1 Самарджич – 85'    

Счёт открыл нападающий мюнхенцев Гарри Кейн на 25-й минуте. На 54-й минуте Кейн оформил дубль. Третий мяч в ворота «Аталанты» забил на 56-й минуте полузащитник Ленарт Карл. Хавбек Луис Диас забил четвёртый мяч в ворота итальянского клуба на 70-й минуте. Полузащитник «Аталанты» Лазар Самарджич сократил отставание в счёте на 85-й минуте.

В первом матче «Бавария» разгромила «Аталанту» со счётом 6:1.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Аталанта» по сумме двух встреч победила дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 21 очко и заняла второе место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android