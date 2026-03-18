Ламин Ямаль достиг показателя в 10 голов и 10 ассистов в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль забил гол и отдал результативную передачу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» (на момент написания новости счёт 7:2 в пользу каталонцев). Таким образом, футболист достиг показателя в 10 голов и 10 ассистов в главном клубном турнире Старого Света в 31 игре за всё время.

Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступает Франсуа Летексье.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.