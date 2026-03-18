Ламин Ямаль достиг показателя в 10 голов и 10 ассистов в Лиге чемпионов
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль забил гол и отдал результативную передачу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» (на момент написания новости счёт 7:2 в пользу каталонцев). Таким образом, футболист достиг показателя в 10 голов и 10 ассистов в главном клубном турнире Старого Света в 31 игре за всё время.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6' 1:1 Эланга – 15' 2:1 Берналь – 18' 2:2 Эланга – 28' 3:2 Ямаль – 45+7' 4:2 Лопес – 51' 5:2 Левандовски – 56' 6:2 Левандовски – 61' 7:2 Рафинья – 72'
Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступает Франсуа Летексье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
