Главная Футбол Новости

«Это к другим людям». Евсеев — об оценке эпизода с пенальти в матче с «Зенитом»

«Это к другим людям». Евсеев — об оценке эпизода с пенальти в матче с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

— Досадно проигрывать, когда гол с такого неочевидного пенальти?
— Наверное, помимо пенальти, должно быть что-то сделано. Нам не обидно. Мы показали с командой «Зенит» хороший уровень. Я своей командой доволен, расстраиваться или нет — это Кубок, так сложились обстоятельства, пропустили с пенальти.

— Как оцените эпизод с пенальти?
— По поводу игры есть вопросы? Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? По поводу пенальти это к другим людям, — сказал Евсеев на пресс-конференции.

«Зенит» сломил «Динамо» Евсеева в Кубке! Решил пенальти, который взбесил многих
