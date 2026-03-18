«Это к другим людям». Евсеев — об оценке эпизода с пенальти в матче с «Зенитом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

— Досадно проигрывать, когда гол с такого неочевидного пенальти?

— Наверное, помимо пенальти, должно быть что-то сделано. Нам не обидно. Мы показали с командой «Зенит» хороший уровень. Я своей командой доволен, расстраиваться или нет — это Кубок, так сложились обстоятельства, пропустили с пенальти.

— Как оцените эпизод с пенальти?

— По поводу игры есть вопросы? Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? По поводу пенальти это к другим людям, — сказал Евсеев на пресс-конференции.