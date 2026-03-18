Определились финалисты Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026

Сегодня, 18 марта, стали известны будущие участники финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В нём сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Команды одолели на стадии 1/2 финала верхней сетки московские ЦСКА и «Спартак».

«Краснодар» разгромил армейцев (4:0) в ответном матче, отыграв отставание в два мяча после первой игры (1:3). «Динамо» уступило красно-белым (0:1), но прошло дальше по сумме двух встреч благодаря преимуществу, добытому в первом матче (5:2).

«Спартак» и ЦСКА будут выступать в Кубке России в Пути регионов, где также продолжают борьбу за трофей «Зенит», «Локомотив» и «Крылья Советов».