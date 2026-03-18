«Барселона» забила семь голов «Ньюкаслу» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Барселона» (Испания) и «Ньюкасл» (Англия). Игра проходила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье. Игра закончилась разгромной победой каталонцев со счётом 7:2.

Счёт в матче открыл нападающий каталонцев Рафинья на шестой минуте. Форвард гостей Энтони Эланга сравнял счёт на 15-й минуте. Марк Берналь вывел каталонцев вперёд на 18-й минуте. Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заменил партнёра Эрика Гарсию на 22-й минуте. Эланга оформил дубль на 28-й минуте. Ламин Ямаль сделал счёт 3:2, реализовав пенальти на 45+7-й минуте.

Во втором тайме полузащитник Фермин Лопес забил четвёртый гол хозяев поля на 52-й минуте. Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сделал счёт разгромным на 56-й минуте. Поляк оформил дубль на 61-й минуте. Рафинья забил седьмой гол сине-гранатовых на 72-й минуте. Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия был заменён из-за травмы на 82-й минуте. Вместо него на поле вышел Войцех Щенсны.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» победила с общим счётом 8:3 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.