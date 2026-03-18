Баркола получил серьёзное растяжение связок и пропустит ближайшие матчи
Поделиться
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола получил серьёзное растяжение связок правой лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (3:0). Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6' 0:2 Баркола – 15' 0:3 Маюлу – 62'
По информации источника, в парижском клубе подтвердили, что Баркола не сможет играть в ближайшие недели. Также он не сможет рассчитывать на приглашение в сборную Франции.
В матче, который завершился со счётом 3:0 в пользу «ПСЖ», команда Луиса Энрике по сумме двух встреч обыграла «синих» со счётом 8:2 и вышла в 1/4 финала соревнования.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Комментарии
- 19 марта 2026
-
00:16
-
00:11
-
00:09
-
00:08
-
00:07
-
00:05
-
00:03
-
00:03
-
00:02
-
00:00
- 18 марта 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:44
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:33
-
23:33
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:23
-
23:23
-
23:20
-
23:19