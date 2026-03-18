Баркола получил серьёзное растяжение связок и пропустит ближайшие матчи

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола получил серьёзное растяжение связок правой лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (3:0). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, в парижском клубе подтвердили, что Баркола не сможет играть в ближайшие недели. Также он не сможет рассчитывать на приглашение в сборную Франции.

В матче, который завершился со счётом 3:0 в пользу «ПСЖ», команда Луиса Энрике по сумме двух встреч обыграла «синих» со счётом 8:2 и вышла в 1/4 финала соревнования.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.