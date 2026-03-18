«Зенит» и «Спартак» сыграют во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоится 7-9 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сине-бело-голубые минимально обыграли махачкалинское «Динамо», красно-белые в полуфинале Пути РПЛ по сумме встреч уступили московскому «Динамо» (2:5, 1:0).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».