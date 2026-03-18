Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев впервые в тренерской карьере проиграл «Спартаку»

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев впервые в карьере уступил «Спартаку» (0:1). Команды играли в рамках ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Единственный гол на 57-й минуте забил защитник Кристофер Ву.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

Ранее «Динамо» под руководством Гусева победило «Спартак» (2:0) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. В 18-м туре РПЛ — 2025/2026 команды сыграли вничью (1:1). Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России завершился крупной победой бело-голубых (5:2).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android