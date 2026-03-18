Ролан Гусев впервые в тренерской карьере проиграл «Спартаку»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев впервые в карьере уступил «Спартаку» (0:1). Команды играли в рамках ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Единственный гол на 57-й минуте забил защитник Кристофер Ву.

Ранее «Динамо» под руководством Гусева победило «Спартак» (2:0) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. В 18-м туре РПЛ — 2025/2026 команды сыграли вничью (1:1). Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России завершился крупной победой бело-голубых (5:2).