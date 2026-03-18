«Динамо» впервые в истории сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» впервые в истории примет участие в финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На стадии 1/2 финала турнира бело-голубе одолели в дерби «Спартак» (5:2, 0:1). Ответная игра состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

В прошлогоднем розыгрыше Кубка России сезона-2024/2025 бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) на стадии 1/2 финала Пути регионов. В финале Пути РПЛ тогда встретились ЦСКА и «Зенит».

В текущем розыгрыше второго по значимости турнира страны «Динамо» сыграет в финале Пути РПЛ с «Краснодаром». «Спартак» продолжит выступления в Пути регионов.