Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 18 марта

В среду, 18 марта, состоялись два матча Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Кубка России на 18 марта:

1/2 финала Пути РПЛ:

«Спартак» Москва — «Динамо» Москва — 1:0 (первый матч — 2:5);

Первый раунд 1/2 финала Пути регионов:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Махачкала — 1:0.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» и «Спартак» сыграют во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России
