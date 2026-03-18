Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 18 марта

В среду, 18 марта, состоялись два матча Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей Кубка России на 18 марта:
1/2 финала Пути РПЛ:
«Спартак» Москва — «Динамо» Москва — 1:0 (первый матч — 2:5);
Первый раунд 1/2 финала Пути регионов:
«Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Махачкала — 1:0.
Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».