Пивоваров: суперфинал «Динамо» — «Зенит»? Я бы пожелал удачи «Спартаку»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Зенитом» во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоится 7-9 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— Степашин сказал, что суперфинал будет «Динамо» — «Зенит».
— Сергея Вадимовича я не могу комментировать. Пожелал бы удачи «Спартаку». Им предстоит игра игра в Санкт-Петербурге — там, наверное, судейство будет немного другим. А нам для начала нужно пройти «Краснодар», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин спрогнозировал победу бело-голубых в финале Кубка России над «Зенитом».

