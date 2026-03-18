Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: для нас матчи с «Краснодаром» — событие последних лет

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предстоящих матчах бело-голубых с «Краснодаром» в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. На стадии 1/2 финала команда одолела «Спартак» (5:2, 0:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«Игры с «Краснодаром» — это событие последних лет для «Динамо». Мы настроены проходить дальше, поэтому будем играть в полную силу. Для «Краснодара» это не будет чем-то лёгким», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, переиграв по сумме двух встреч ЦСКА (1:3, 4:0). Армейцы и красно-белые продолжат выступления в турнире в Пути регионов.

Материалы по теме
Первое поражение «Динамо» в году! Но «Спартак» недокамбэчил и получил убойный жребий
Видео
Первое поражение «Динамо» в году! Но «Спартак» недокамбэчил и получил убойный жребий
