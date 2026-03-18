Гендиректор «Динамо»: представляете, если бы такой пенальти случился не в пользу «Зенита»?

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об эпизоде с пенальти в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Мы видели сегодня, что происходило в Санкт-Петербурге. Представляете, если бы это случилось не в их пользу?» — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».