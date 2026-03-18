Тренер «Динамо» Гусев высказался о конкуренции Тюкавина и Сергеева за место в основе

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал конкуренцию за место в основе команды между нападающим Константином Тюкавиным и форвардом Иваном Сергеевым.

«Конечно, в голове держали и «Зенит». По сегодняшней игре видели, что не хватает свежести, особенно в центральной зоне. Бителло надо было отдохнуть — практически все матчи играет по 90 минут.

Кто будет играть с «Зенитом», я буду решать. Ни один футболист не может смириться с ролью резервиста. Сергеев в том числе. У нас 16-17 равноценных игроков, которые претендуют на место в составе. На сегодняшний день играет Тюкавин, но Ваня с понимаем к этому относится. Мы общаемся, проговариваем это. Понимаю, что творится в душе футболистов, кто не выходит в составе. Надо направить на то, что будут и минуты, и игры», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Команды одолели на стадии 1/2 финала верхней сетки московские ЦСКА и «Спартак».