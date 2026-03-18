Шевалье может покинуть «ПСЖ», Сафонова не видят основным в будущем — L’Equipe

Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может покинуть команду в конце сезона. Как сообщает L’Equipe, причиной ухода может стать нежелание оставаться в клубе в качестве запасного вратаря. По данным источника, несколько европейских клубов уже интересовались ситуацией с французом.

Кроме того, «ПСЖ», как сообщается, будущим летом будет изучать рынок в поисках основного вратаря на сезон-2026/2027, поскольку россиянин Матвей Сафонов не рассматривается на эту роль главным тренером парижан Луисом Энрике.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе парижан вратарь стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов.