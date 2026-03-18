Гусев — о поражении «Динамо» в игре со «Спартаком»: на сегодня главное, что мы идём дальше

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 0:1.

«Мы постоянно эти дни проговаривали и сразу сказали, что ничего не решено. Был план на игру. Главное на сегодня, что мы идём дальше. Многие, кто ждал чуда, его не произошло», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Таким образом, бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» продолжит выступления в Пути регионов.