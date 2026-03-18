Тренер «Динамо» Гусев: перед «Спартаком» у футболистов гандикап сидел в подсознании

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о влиянии результата первого полуфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (5:2) на ответную игру с красно-белыми (0:1).

«Знаю, когда есть гандикапы в три-четыре мяча. Ты внешне вроде всё понимаешь, что надо играть, выходить и обыгрывать, но в подсознании гандикап сидел. Одна история — если бы мы сыграли вничью первый матч. Был бы другой настрой. Но тут уверен, что гандикап сидел у футболистов. Я сам играл, понимаю их», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».