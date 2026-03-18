Тренер «Динамо» Гусев: перед «Спартаком» у футболистов гандикап сидел в подсознании

Тренер «Динамо» Гусев: перед «Спартаком» у футболистов гандикап сидел в подсознании
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о влиянии результата первого полуфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (5:2) на ответную игру с красно-белыми (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«Знаю, когда есть гандикапы в три-четыре мяча. Ты внешне вроде всё понимаешь, что надо играть, выходить и обыгрывать, но в подсознании гандикап сидел. Одна история — если бы мы сыграли вничью первый матч. Был бы другой настрой. Но тут уверен, что гандикап сидел у футболистов. Я сам играл, понимаю их», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».

