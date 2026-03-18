Главный тренер «Динамо» Гусев сообщил, что Лещук приступил к тренировкам в общей группе

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал о состоянии голкиперов команды Игоря Лещука и Андрея Лунёва.

«Лещук уже приступил к тренировкам в общей группе. Лунёв должен в паузу на сборную начать тренироваться», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Команды одолели на стадии 1/2 финала верхней сетки московские ЦСКА и «Спартак».

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».