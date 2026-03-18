Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Зобнин: у «Спартака» не получилось забить быстрый гол, а «Динамо» играло по результату
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил вылет красно-белых из Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Динамо». Ответная игра между командами состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Единственный гол на 57-й минуте забил защитник Кристофер Ву.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«Динамо» играло по результату. К сожалению, не получилось забить быстрый гол. Моментов было немного. Но во всём нужно искать свои плюсы. После обидного поражения в первом матче хотели взять реванш», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В первом матче противостояния бело-голубые одержали уверенную победу (5:2). Таким образом, «Спартак» выбыл из пути РПЛ и продолжит борьбу за трофей в Пути регионов, где встретится с «Зенитом»,

