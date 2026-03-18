Гусев: ругать футболистов «Динамо» буду в другом месте, сегодня могу только похвалить

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на игру команды в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 0:1.

«Ругать футболистов буду, если надо будет, в другом месте. Могу только похвалить! Они пришли к той цели, которая ставилась перед ними. Была задача выхода в финал. Они молодцы. Да, сегодня играли неприятно с точки зрения результата. Но то, что надо было и для болельщиков, и для нашего участия для завоевания трофея, они сделали, молодцы.

Атмосфера в команде хорошая. Они хорошо работают. Хорошо потрудились в предсезонке и продолжают. Эмоциональное состояние зависит от результата. Когда он есть, внутреннее состояние хорошее», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Таким образом, бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» продолжит выступления в Пути регионов.