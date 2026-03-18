Ролан Гусев: не задумывались, кто попадётся «Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка России

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о предстоящих матчах бело-голубых с «Краснодаром» в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. На стадии 1/2 финала столичная команда одолела «Спартак» (5:2, 0:1).

«В финале не приходится выбирать. ЦСКА и «Краснодар» — сильные команды. Не задумывался, кто нам попадётся. Мы думали о своей игре», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».