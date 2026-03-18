Тренер «Спартака» Карседо высказался о повреждениях Сауся и Дмитриева

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо высказался о травмированных игроках команды, а также ответил, когда ожидает возвращения в состав защитников Владислава Сауся и Игоря Дмитриева.

«У нас было много матчей в этот период. У Солари и Маркиньоса после матча с «Зенитом» были определённые моменты, решили избежать травм. Зобнин добавил нам страсти и желания.

Саусь пока травмирован, Дмитриев — тоже. Оба работают. Не знаю, будет ли готов Саусь к воскресенью или уже после паузы на сборные. С нетерпением ждём их возвращения», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.