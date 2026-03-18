«Шансы есть всегда». Зобнин — о матче «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, смогут ли красно-белые победить «Зенит» во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча команд состоится 7-9 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— Есть ли шансы в матче с «Зенитом»?

— Шансы есть всегда.

— На что претендует «Спартак»?

— До первого места тяжело добраться, большой отрыв. Нужно смотреть на вещи реально. Будем двигаться от игры к игре, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 21 матча в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 46 очков.