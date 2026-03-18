Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о системе премиальных за победы в Кубке России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о системе премиальных в клубе.

«У нас есть выплаты от РФС за результат каждого матча. Система премирования это тоже учитывает. Особые премиальные за победу в суперфинале Кубка», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Команды одолели на стадии 1/2 финала верхней сетки московские ЦСКА и «Спартак».

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».