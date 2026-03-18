Пивоваров ответил, было ли бы «Динамо» проще пройти по нижней сетке Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после победы команды в противостоянии полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (5:2, 0:1) ответил, могло бы ли участие в Пути регионов турнира сделать путь бело-голубых в этом турнире проще.

— Не было бы проще в нижней сетке?

— А вот посмотрим на матч «Зенита» и «Спартака». Проще там или нет. А с «Краснодаром» будет принципиальный матч. Будет за что вернуть должок, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».