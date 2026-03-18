Тренер «Спартака» Карседо рассказал об индивидуальной работе с Фернандешем

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а также высказался об индивидуальной работе с полузащитником команды Жедсоном Фернандешем.

«У нас было несколько целей, которых нам хотелось добиться в этой игре. В первую очередь — победить. Мы сыграли «на ноль». У нас были футболисты, которые были готовы 50 на 50. Было принято такое решение, чтобы избежать травм. Важно, что мы не пропустили голы. Будет готовиться к воскресному матчу, который тоже очень важен.

Что касается Жедсона, у каждого по ходу сезона бывают взлёты и падения. Это нормально. Главное, что он работает на полную. Нам надо делать условия, чтобы он работал на максимум. Мы работаем и индивидуально с ним — показываем видеоанализ. Уверен, что в следующем матче он себя покажет», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.