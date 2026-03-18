Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Пивоваров: пенальти «Зенита» не было видно ни на одном повторе — РФС должен что-то сделать

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на судейство в матчах Кубка России после встречи 1/2 финала Пути РПЛ со «Спартаком» (0:1). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«Левников сегодня судил довольно последовательно. Он не показал красную, где можно было показать. Даже не пошёл смотреть повтор. Но мы не знаем, как будут трактоваться разные эпизоды. Вы видели пенальти в матче «Зенита»? Там ни на одном повторе не было видно пенальти, но его поставили.

С этим должен делать что-то РФС. Мы писали в ЭСК после «Ростова». Общение с Мажичем? С ним диалога нет. Он разговаривает с «Матч ТВ», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0 благодаря пенальти на 45+8-й минуте. Главным судьёй того матча был Павел Кукуян.

