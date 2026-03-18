Константин Тюкавин: у меня ничего не получилось в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою игру в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Сегодня у меня ничего не получилось. Всю борьбу проиграл, в первом тайме не реализовал, непонятно чего сделал. Так бывает. Не всегда залетает. Главное, что прошли дальше», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Команды одолели на стадии 1/2 финала верхней сетки московские ЦСКА и «Спартак».

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».