Тюкавин: «Динамо» попытается переломить историю матчей с «Краснодаром»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о предстоящих матчах бело-голубых с «Краснодаром» в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. На стадии 1/2 финала команда одолела «Спартак» (5:2, 0:1).

«Дальше «Краснодар»? Дальше вообще-то «Зенит» в РПЛ. Попытаемся переломить историю матчей с «Краснодаром», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».