Тихонов наносил удар по мячу, Расулов спасал «Динамо». Яркие кадры победы «Спартака»

18 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались столичные команды «Спартак» и «Динамо». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые.

Единственный гол был забит на 57-й минуте после углового — отличился защитник Кристофер Ву.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Таким образом, бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» же продолжит выступления во втором этапе полуфинала Пути регионов и сыграет с «Зенитом».