Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихонов наносил удар по мячу, Расулов спасал «Динамо». Яркие кадры победы «Спартака»

Комментарии

18 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались столичные команды «Спартак» и «Динамо». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые.

Единственный гол был забит на 57-й минуте после углового — отличился защитник Кристофер Ву.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Таким образом, бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» же продолжит выступления во втором этапе полуфинала Пути регионов и сыграет с «Зенитом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android