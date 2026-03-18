Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо ответил, чего не хватает игрокам «Спартака»

Карседо ответил, чего не хватает игрокам «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру команды в матчах Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«По играм, особенно с «Зенитом», было видно, что не хватало хладнокровия в завершающей стадии. Мы работаем над этим, чтобы была правильная структура, были голы. Мы должны работать шаг за шагом, работать над компактностью. Сегодня сыграли «на ноль», постараемся в выездном матче сохранить свои ворота [в неприкосновенности]», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоится 7-9 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сине-бело-голубые минимально обыграли махачкалинское «Динамо», красно-белые в полуфинале Пути РПЛ по сумме встреч уступили московскому «Динамо» (2:5, 1:0).

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android