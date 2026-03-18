Карседо ответил, чего не хватает игрокам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру команды в матчах Фонбет Кубка России.

«По играм, особенно с «Зенитом», было видно, что не хватало хладнокровия в завершающей стадии. Мы работаем над этим, чтобы была правильная структура, были голы. Мы должны работать шаг за шагом, работать над компактностью. Сегодня сыграли «на ноль», постараемся в выездном матче сохранить свои ворота [в неприкосновенности]», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоится 7-9 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сине-бело-голубые минимально обыграли махачкалинское «Динамо», красно-белые в полуфинале Пути РПЛ по сумме встреч уступили московскому «Динамо» (2:5, 1:0).