Карседо: Заболотный — опытный игрок и очень помогает «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о вкладе нападающего Антона Заболотного в игру команды.

«Антон очень помогает команде. Это опытный игрок, он помогает молодым, где-то советом. Но в команде есть Угальде, Гарсия. Часто мы играем по схеме с одним нападающим. Но я доволен тем, как Антон работает на поле и вне его», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В 14 матчах нынешнего клубного сезона Заболотный отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс. Ранее игрок также выступал за ЦСКА, «Зенит», «Тосно» и другие команды.