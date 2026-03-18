Константин Тюкавин: хочу посмотреть пенальти в матче «Зенита»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на пенальти во встрече 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо». В качестве главного арбитра той встречи выступил Павел Кукуян. Форвард сине-бело-голубых Джон Дуран реализовал 11-метровый удар и принёс победу своей команде.

«Хочу посмотреть, какой пенальти сегодня поставили в матче «Зенита». Если пенальти ставят, значит, он был. Судьи же разбираются», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».