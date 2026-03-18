Карседо: «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом» — ждём встречи

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал результат команды в Фонбет Кубке России.

«Мы хотели пройти по верхней сетке, но мы остались и продолжаем борьбу. Мы заслуживали больше в матче с «Зенитом». Ждём следующей встречи с ними», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоится 7-9 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сине-бело-голубые минимально обыграли махачкалинское «Динамо», красно-белые в полуфинале Пути РПЛ по сумме встреч уступили московскому «Динамо» (2:5, 1:0).