Карседо: «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом» — ждём встречи
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал результат команды в Фонбет Кубке России.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'
«Мы хотели пройти по верхней сетке, но мы остались и продолжаем борьбу. Мы заслуживали больше в матче с «Зенитом». Ждём следующей встречи с ними», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоится 7-9 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Ранее сине-бело-голубые минимально обыграли махачкалинское «Динамо», красно-белые в полуфинале Пути РПЛ по сумме встреч уступили московскому «Динамо» (2:5, 1:0).
