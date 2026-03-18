Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, кого считает самым профессиональным арбитром РПЛ

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 0:1, ответил на вопрос, кого он считает самым профессиональным арбитром чемпионата России. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

— Есть ли в РПЛ арбитр, который держит уровень, более-менее стабилен?
— Вот, кстати, Левников – один из самых профессиональных арбитров. Лично практически с ним не знакомы, но его работа вызывает уважение, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android