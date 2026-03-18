Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, кого считает самым профессиональным арбитром РПЛ

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 0:1, ответил на вопрос, кого он считает самым профессиональным арбитром чемпионата России. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

— Есть ли в РПЛ арбитр, который держит уровень, более-менее стабилен?

— Вот, кстати, Левников – один из самых профессиональных арбитров. Лично практически с ним не знакомы, но его работа вызывает уважение, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.