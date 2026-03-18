В «Динамо» заявили, что не удовлетворены работой главы судейского корпуса Мажича

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о работе судей под руководством главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.

«Был определённый прогресс, что-то было сделано, но текущая ситуация неудовлетворительная. Это недопустимо на таких стадиях», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московская команда с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России динамовцы встретятся с «Краснодаром».