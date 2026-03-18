Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Глава «Динамо» Ивлев отметил прогресс команды при Ролане Гусеве

Глава «Динамо» Ивлев отметил прогресс команды при Ролане Гусеве
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 0:1, отметил прогресс команды при главном тренере Ролане Гусеве.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«Будем готовиться. Команда мотивирована. Футболисты готовы играть. По игре было видно, несмотря на серьёзный прессинг со стороны соперника, физически и психологически справились. Были моменты, которые, к сожалению, не реализовали. Это футбол.

С моей точки зрения, команда стала более раскрепощённой. Появился огонёк в глазах. Вы сами видите, ребята стали играть по-другому. Другие схема, подходы, решения тренера. Однозначно видим прогресс», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Таким образом, бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.

