Глава «Динамо» Ивлев отметил прогресс команды при Ролане Гусеве

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 0:1, отметил прогресс команды при главном тренере Ролане Гусеве.

«Будем готовиться. Команда мотивирована. Футболисты готовы играть. По игре было видно, несмотря на серьёзный прессинг со стороны соперника, физически и психологически справились. Были моменты, которые, к сожалению, не реализовали. Это футбол.

С моей точки зрения, команда стала более раскрепощённой. Появился огонёк в глазах. Вы сами видите, ребята стали играть по-другому. Другие схема, подходы, решения тренера. Однозначно видим прогресс», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Таким образом, бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.