Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Глава «Динамо» Ивлев: Гусев справляется со всеми поставленными задачами

Глава «Динамо» Ивлев: Гусев справляется со всеми поставленными задачами
Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал работу главного тренера команда Ролана Гусева.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«На данном этапе Ролан Александрович справляется со всеми задачами, которые с ним поставлены. Остальное — время покажет, насколько это всё имеет долгосрочную перспективу. Мы верим в тренера и команду», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Команды одолели на стадии 1/2 финала верхней сетки московские ЦСКА и «Спартак».

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».

