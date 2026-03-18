Глава «Динамо» Ивлев: Гусев справляется со всеми поставленными задачами

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал работу главного тренера команда Ролана Гусева.

«На данном этапе Ролан Александрович справляется со всеми задачами, которые с ним поставлены. Остальное — время покажет, насколько это всё имеет долгосрочную перспективу. Мы верим в тренера и команду», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Команды одолели на стадии 1/2 финала верхней сетки московские ЦСКА и «Спартак».

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».