Глава «Динамо» Ивлев рассказал о целях клуба на оставшуюся часть сезона

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 0:1, рассказал о целях клуба на оставшуюся часть сезона.

«Команда имеет хорошие шансы выиграть Кубок. В одном из интервью перед новым годом я говорил, что главной задачей клуба является выиграть Кубок России. Результат имеет значение. По результатам чемпионата России и Кубка России, по качеству игры наших футболистов, которое увидим, сможем принимать решения.

В чемпионате задача — занять как можно более высокое место. Сейчас у нас получается играть очень круто в рамках чемпионата России. Рассчитываем, что предстоящие игры принесут хороший результат», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Таким образом, бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» продолжит выступления в Пути регионов.

После 21 матча в Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 46 очков.