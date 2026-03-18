Рикардо: когда приехал в «Динамо», все сказали, что «Спартак» — принципиальный соперник

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо высказался о принципиальности противостояния своей команды со «Спартаком». Ранее бело-голубые по сумме встреч одолели красно-белых в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Когда я приехал в «Динамо», все сказали, что наш принципиальный соперник — это «Спартак». Мы понимали, что это очень сложный матч. Самое важное, что мы показали своё качество и прошли дальше. У нашего тренерского штаба есть желание выиграть Кубок России», — передаёт слова Рикардо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».