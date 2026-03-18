В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Бувача в клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем спортивного директора команды Желько Бувача.

«Желько — наш менеджер, он встроен во все процессы. У нас великолепные рабочие отношения. А вопрос продления контакта с ним — внутренние процессы. По нему решение принимает совет директоров. Я не возьмусь предугадывать», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Боснийский специалист работает в московском клубе с февраля 2020 года. Ранее он выполнял функции ассистента главного тренера Юргена Клоппа в «Ливерпуле», дортмундской «Боруссии» и «Майнце».