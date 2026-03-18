Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Глава «Динамо» Ивлев оценил игру Константина Тюкавина

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал качество игры нападающего Константина Тюкавина.

«Константин Тюкавин в настоящее показывает хороший футбол, находится в хорошей форме. Рассчитываем, что он дальше будет приносить пользу нашей команде. Константин Тюкавин имеет контракт с «Динамо». Надеемся, что наши выпускники лояльны клубу и будут приносить пользу нашему клубу, футболу и российской сборной», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Команды одолели на стадии 1/2 финала верхней сетки московские ЦСКА и «Спартак».

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».

