В «Динамо» не исключили, что Муми Нгамалё останется в клубе после этого сезона

В «Динамо» не исключили, что Муми Нгамалё останется в клубе после этого сезона
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, останется ли в команде камерунский нападающий Муми Нгамалё.

«Нгамалё ещё не набрал нужное количество минут, но уверенно к этому идёт. Не исключаем, что он может остаться в клубе, если не выполнит условия для продления. Но это вопрос условий, у него есть возможность заработать то, что у него есть в контракте. Конкретных предложений по нему не поступало», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне Нгамалё провёл 20 матчей за столичный клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

