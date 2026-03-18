Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо»: Лунёв близок к автоматической опции продления контракта

Гендиректор «Динамо»: Лунёв близок к автоматической опции продления контракта
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о скором продлении контракта с голкипером бело-голубых Андреем Лунёвым. Вратарь перебрался в столичный клуб в июле 2024 года на правах свободного агента из азербайджанского «Карабаха».

«У Лунёва автоматическая опция продления. Он близок к её активации», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующий контракт вратаря сборной России с «Динамо» подходит к концу летом 2026-го. В текущем сезоне на счету Лунёва 14 матчей за бело-голубых, в которых он пропустил 19 мячей и трижды смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android