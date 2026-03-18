Гендиректор «Динамо»: Лунёв близок к автоматической опции продления контракта

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о скором продлении контракта с голкипером бело-голубых Андреем Лунёвым. Вратарь перебрался в столичный клуб в июле 2024 года на правах свободного агента из азербайджанского «Карабаха».

«У Лунёва автоматическая опция продления. Он близок к её активации», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующий контракт вратаря сборной России с «Динамо» подходит к концу летом 2026-го. В текущем сезоне на счету Лунёва 14 матчей за бело-голубых, в которых он пропустил 19 мячей и трижды смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.