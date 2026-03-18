Пивоваров: «Динамо» нужна определённость по лимиту — впереди трансферная кампания

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в российском футболе.

«По поводу лимита понимания нет. Нужна определённость, трансферная кампания впереди. Оптимальный срок принятия такого решения — за год. Чтобы изменение было плавным, но это пожелание. 10 лет назад лимит принимался за неделю. Сейчас это будет очень дискомфортно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Команды одолели на стадии 1/2 финала верхней сетки московские ЦСКА и «Спартак».

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3. Суперфинал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники».