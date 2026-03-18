Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» — «Атлетико» М: Симонс забил за «шпор» на 52-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На данный момент счёт 2:1 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
2-й тайм
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Коло Муани – 30'     1:1 Альварес – 47'     2:1 Симонс – 52'    

На 52-й минуте Хави Симонс забил за «шпор». Ранее, на 30-й минуте, Рандаль Коло Муани открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. На 47-й минуте Хулиан Альварес забил ответный мяч «матрасников».

В первом матче «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Диего Симеоне отреагировал на слухи об уходе из «Атлетико» ключевых футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android