Результаты матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 18 марта

В среду, 18 марта, состоялись четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей Лиги чемпионов 18 марта:
«Барселона» — «Ньюкасл Юнайтед» — 7:2;
«Ливерпуль» — «Галатасарай» — 4:0;
«Бавария» — «Аталанта» — 4:1;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Атлетико» Мадрид — 3:2.
Первые матчи этой стадии состоялись неделю назад, с их результатами можно ознакомиться по ссылке.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер» — 5:0.