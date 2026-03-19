Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 18 марта

В среду, 18 марта, состоялись четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Лиги чемпионов 18 марта:

«Барселона» — «Ньюкасл Юнайтед» — 7:2;
«Ливерпуль» — «Галатасарай» — 4:0;
«Бавария» — «Аталанта» — 4:1;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Атлетико» Мадрид — 3:2.

Первые матчи этой стадии состоялись неделю назад, с их результатами можно ознакомиться по ссылке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер» — 5:0.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
