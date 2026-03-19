«Тоттенхэм» — «Атлетико» М: Ганцко сделал счёт 2:2 на 75-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На данный момент счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте Давид Ганцко вернул равенство на табло. Ранее, на 30-й минуте, Рандаль Коло Муани открыл счёт и вывел лондонцев вперёд. На 47-й минуте Хулиан Альварес забил ответный мяч «матрасников». На 52-й минуте Хави Симонс забил за «шпор».

В первом матче «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.