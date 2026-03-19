Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Атлетико, результат матча 18 марта 2026, счёт 3:2, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев «Тоттенхэм Хотспур» по сумме встреч
Окончен ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) и мадридский «Атлетико» (Испания). После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу лондонцев. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

1:0 Коло Муани – 30'     1:1 Альварес – 47'     2:1 Симонс – 52'     2:2 Ганцко – 75'     3:2 Симонс – 90'    

На 30-й минуте Рандаль Коло Муани открыл счёт и вывел лондонцев вперёд. На 47-й минуте Хулиан Альварес забил ответный мяч «матрасников». На 52-й минуте Хави Симонс забил за «шпор». На 75-й минуте Давид Ганцко вернул равенство на табло. На 90-й минуте Симонс реализовал пенальти и оформил дубль.

В первом матче «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 5:2. На следующей стадии турнира «матрасники» встретятся с «Барселоной».

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
