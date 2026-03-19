Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 18 марта

18 марта стартовал раунд ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в рамках которого прошла одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Лиги Европы 18 марта:

«Брага» (Португалия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 4:0 (4:2 по сумме встреч).

Тем самым «Брага» стала первой командой, вышедшей в четвертьфинал Лиги Европы. Остальные встречи 1/8 финала турнира пройдут в четверг, 19 марта.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле (Турция). Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.